Coppa Italia: start il 10 agosto, il 17 Milan-Bari e Lecce-Juve Stabia

Il campionato di Serie A 2025-2026 partirà nel weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Due i turni infrasettimanali previsti: il 29 ottobre e il 6 gennaio. Quattro, invece, le pause per le nazionali, tra settembre e marzo.

Anche quest’anno il calendario sarà asimmetrico: l’ordine delle gare d’andata non corrisponderà a quello del ritorno, con almeno otto giornate di distanza tra le sfide tra le stesse squadre.

I derby, come quelli di Torino, Roma e Milano, saranno distribuiti in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima giornata né durante il turno infrasettimanale di ottobre.

Per evitare sovrapposizioni con le coppe europee, le squadre impegnate in Champions, Europa e Conference League non si incroceranno in sei giornate specifiche, subito dopo le doppie sfide europee.

Rispettata l’alternanza casa-trasferta per chi condivide lo stadio, come Inter e Milan, Lazio e Roma, Juve e Toro, Fiorentina e Pisa. Ma ci saranno eccezioni: a gennaio, Milan e Inter giocheranno entrambe in trasferta per permettere l’allestimento della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali a San Siro.

Infine, ufficializzate anche le date della Coppa Italia: si parte il 10 agosto con il preliminare in cui sarà impegnata l’Audace Cerignola contro l’Avellino, trentaduesimi di finale il 17 agosto con Milan-Bari e Lecce-Juve Stabia, con le due vincenti che si affronteranno ai sedicesimi, si chiude il 13 maggio che incoronerà la squadra che succederà al Bologna.

