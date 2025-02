Coppa Italia Serie D, pari e patta al Tursi tra Martina e Guidonia

Una gara equilibrata e ricca di tensione, ma avara di reti: finisce a reti bianche il primo atto della sfida tra Martina e Guidonia. Dopo un primo tempo con ritmi blandi e poche emozioni, la ripresa si accende con occasioni da entrambe le parti, ma i portieri risultano decisivi nel mantenere inviolata la porta. Tutto rimandato alla gara di ritorno, in programma tra quattordici giorni in terra laziale.

Ritmi scialbi nei primi quarantacinque minuti di gioco. Una lunga fase di studio fa da spartiacque al match, che si infiamma soltanto al 24’, quando Giordano, difensore del Guidonia, riesce a servire Rossi con un passaggio filtrante: l’attaccante, dall’interno dell’area di rigore, mette la palla in rete con un diagonale, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare del giocatore.

Il Martina ha l’opportunità di sbloccare il punteggio al 28’, quando Musso sbaglia il retropassaggio verso il portiere: Silvestro recupera palla e si invola verso la porta, ma il suo tiro a giro viene messo in corner dall’estremo difensore. Al 41’, traversone dalla destra di Mastrantonio per Stefanelli: l’esterno si avventa in spaccata ma manda alto.

La ripresa è decisamente più vivace: al 7’ il Guidonia si rende pericoloso con un’acrobazia di Rossi, ma Martinkus para. Episodio da moviola al 12’, quando i laziali invocano il rigore per un contatto tra Llanos e Rossi: l’attaccante chiede la massima punizione e l’espulsione dell’avversario, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi.

Dopo tre minuti, sgasata sulla sinistra di Silvestro, cross verso il secondo palo dove Basile, in tuffo, colpisce la sfera e chiama al grande intervento il portiere Guerrieri, bravo a evitare la rete dell’1-0. Al 19’, lancio di Martinkus verso Russo: la spizzata dell’attaccante finisce sui piedi di Silvestro, che, chiuso da tre giocatori, sterza e calcia verso la porta, trovando soltanto un corner.

Al 21’, ci prova Zenelaj dal limite con un tiro d’esterno, ma non trova la porta. Sessanta secondi dopo, Silvestro calcia da fuori area: conclusione debole, para Guerrieri.

Quando la partita sembra incanalarsi verso lo 0-0, il Guidonia costruisce la palla gol più ghiotta: lancio dalle retrovie per Succi, che si presenta a tu per tu con Martinkus, ma il portiere martinese si immola.

In pieno recupero, De Angelis prova a sorprendere Guerrieri con un tiro al volo su assist di Russo, ma non trova lo specchio. Finisce 0-0 al “Tursi”: tutto rinviato al match di ritorno, tra quattordici giorni, in terra laziale.

