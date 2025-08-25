Coppa Italia Serie D, il quadro completo del primo turno

Con le vittorie di Heraclea e Ferrandina, si è completato il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Si torna in campo domenica 31 agosto, ad una settimana dall’inizio del campionato.
Diverse le sfide suggestive che ci saranno nel prossimo weekend. A cominciare da Virtus Francavilla-Fasano: si affrontano due delle dirette concorrenti alla vittoria finale. Importante anche Nardò-Martina e Fidelis Andria-Ferrandina. Completa il quadro del Girone H la sfida tra Francavilla e Nola.
Invece, avversarie differenti per Heraclea e Gravina. I primi, infatti, se la vedranno contro il Termoli. La squadra di Ragno, invece, riceve la Scafatese, formazione del Girone G, per quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio big match.
Coppa Italia Serie D
Primo turno – domenica 31 agosto
Heraclea-Termoli
Fidelis Andria-Ferrandina
Virtus Francavilla-Fasano
Nardò-Martina
Gravina-Scafatese
Francavilla-Nola
