Coppa Italia Serie D: Il Ferrandina colpisce ancora, Fidelis Andria eliminata in casa ai rigori

Il terribile Ferrandina lo ha fatto ancora! Come col Barletta, i lucani vincono ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e festeggiano al “Degli Ulivi”, le traverse di Leveque e Trombino rendono amaro l’esordio stagionale della Fidelis Andria. Avvio generoso per i padroni di casa, generosi nel regalare al Ferrandina la rete dell’immediato vantaggio: è il 2’ quando il retropassaggio di Allushaj è troppo corto, Kisseih anticipa tutti e batte Summa in uscita, gelati i circa 2000 presenti al “Degli Ulivi”.

La Fidelis reagisce e tiene i lucani nella propria metà campo, al 19’ Banse vede l’inserimento di Trombino, Galiano vince il duello. Poco dopo ci riprova Amoabeng, per due volte: prima calciando male, poi con una punizione rasoterra e senza pretese.

Al 31’ è ancora provvidenziale Galiano, bravo ad ipnotizzare Marquez ben imbucato da Ronchi. Appuntamento col pari soltanto rinviato, seppur il Ferrandina rischi di raddoppiare al 43’, Incerti ben servito al limite dell’area calibra un piattone che sfiora l’incrocio dei pali, sospiro di sollievo per Summa. All’intervallo capitan Allegrini dà forfait, al suo posto Scaringella si gioca l’esperta carta Cipolletta.

Dalla tegola al sorriso, l’1-1 biancazzurro apre la ripresa: Orlandi dalla mancina vede Banse che si coordina e firma la prima rete ufficiale della Fidelis Andria 25/26. Il pareggio ravviva la squadra di Scaringella, al 66’ episodio da moviola: contatto dubbio su Trombino in area, Mascolo di Castellammare di Stabia lascia correre, il numero dieci ci riprova subito dopo servito da Banse, tutto facile però per Galiano. I ritmi restano alti ma le situazioni concrete latitano, all’88’ è timido il tentativo di Leveque. Il triplice fischio porta la contesa ai rigori, ospiti impeccabili dagli undici metri, lo scavetto di Leveque e la botta potente di Trombino, entrambe sulla traversa, condannano la Fidelis Andria a salutare la Coppa Italia. Il Ferrandina festeggia ancora dopo l’impresa del “Puttilli” di otto giorni fa e vola al secondo turno della competizione.

IL TABELLINO – FIDELIS ANDRIA – FERRANDINA 1-1 (3-4 d.c.r.)

Fidelis Andria (4-2-3-1): Summa; Allushaj, Ronchi, Allegrini (46’ Cipolletta), Amoabeng; Tagliarino, Dalla Riva (57’ Giorgione); Banse (76’ Ciracì), Trombino, Orlandi (68’ Leveque); Marquez. All. Scaringella.

Ferrandina (3-5-2): Galiano; Quaranta, Gianfreda, Sepe; Mastromarino (62’ Canavese), Asare, Maltese, Incerti, Gallitelli; Cristiano, Kisseih. All. Summa.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia.

Marcatori: 2’ Kisseih (F), 50’ Banse (A).

Ammoniti: Mastromarino (F), Cristiano (F), Incerti (F).

Sequenza rigori: Amoabeng (A) – gol; Cristiano (F) – gol; Leveque (A) – traversa; Canavese (F) – gol; Marquez (A) – gol; Sepe (F) – gol; Giorgione (A) – gol; Incerti (F) – gol; Trombino (A) – traversa.

