Coppa Italia Serie D: Heraclea-Manfredonia 2-1, la sintesi del match

L’Heraclea di Candela condisce il suo esordio in quarta serie con una vittoria nel derby contro il Manfredonia, battuto 2-1 allo stadio Zaccheria nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Domenica 31 agosto la sfida al Termoli nel primo turno.
Di seguito immagini e tabellino del match.
HERACLEA – MANFREDONIA 2-1, IL TABELLINO
Heraclea (4-4-2): Tucci; Ben Rahem, Lazazzera, Montuori, Mbumba; Coulibaly (68’ Sanchez), Galdean (46’ Russo), Ceccarini, Van Ransbeeck (61’ Cerutti); Puntoriere, Guida (83′ Mascia). All. Farina.
Manfredonia (3-5-1-1): Sibilano; Biagioni (86′ Solazzo), Giglio, De Luca; Rondinella, Di Maso (59’ Cicerelli), Ceparano (96′ Nobile), Giacobbe, Balba; Hernaiz (70’ Porzio); Babaj (70’ Okoh). All. Pezzella.
Arbitro: Rossiello di Molfetta.
Marcatori: 27’ Puntoriere (H), 52’ Hernaiz (M), 82′ Russo (H).
Ammoniti: Coulibaly (H), Guida (H), Di Maso (M), Biagioni (M), Lazazzera (H), Balba (M).
