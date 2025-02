Coppa Italia Serie D: Guidonia-Martina in diretta su Antenna Sud

Mercoledì 26 febbraio 2025 sarà una giornata cruciale per la Coppa Italia Serie D. Alle 14:30, il Martina sfiderà il Guidonia Montecelio nella semifinale di ritorno del torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud, canale 14, e in streaming su www.antennasud.com.

La sfida si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto nella finalissima. Si riparte dallo 0-0 dell’andata.

Gli appassionati potranno seguire in diretta il match che deciderà quale delle due squadre avrà la possibilità di lottare per il trofeo. L’attesa è alta e i tifosi si preparano a vivere 90 minuti di grande intensità. Chi riuscirà a strappare il pass per la finale? Appuntamento alle 14:30 per scoprirlo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author