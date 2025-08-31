31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Coppa Italia Serie D, Gravina-Scafatese 3-2 dtr: gli highlights

Dante Sebastio 31 Agosto 2025
centered image

Coppa Italia Serie D, Gravina-Scafatese 3-2 dtr: gli highlights.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Coppa Italia D, Virtus Francavilla-Fasano 3-5: parlano Coletti e Agnelli

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, Team Altamura-Crotone 0-4: gli highlights

31 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Siracusa-Monopoli 1-2: Fall e Longo rimontano Capanni

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Bari, Moncini: “Dedico il gol a Matthias Verreth”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari, Caserta: “Meritavamo ampiamente la vittoria”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Coppa Italia D, Virtus Francavilla-Fasano 3-5: parlano Coletti e Agnelli

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C/C, Team Altamura-Crotone 0-4: gli highlights

31 Agosto 2025 Antonio Bellacicco