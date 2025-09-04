Coppa Italia Serie D, definito il programma dei sedicesimi

Decisi gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D con le squadre pugliesi e lucane protagoniste anche in questa edizione.
Sono diversi i derby in programma per i match che si disputeranno mercoledì 8 ottobre. Spiccano Fasano-Gravina e il derby lucano Ferrandina-Francavilla. Invece, il Martina se la vedrà contro la Sarnese.
Sarà l’ultima volta con gli accoppiamenti per sorteggio. Dai sedicesimi in poi, invece, sarà generato un tabellone tennistico con il quale si proseguirà fino alla finale.
Coppa Italia Serie D-Trentaduesimi
Gara 1: Asti-Chisola
Gara 2: Ligorna-Novaromentin
Gara 3: Vado-Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
Gara 6: Correggese-Imolese
Gara 7: Piacenza-Progresso
Gara 8: Pavia-Sant’angelo
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
Gara 11: Milan-Varesina
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
Gara 14: Este-Vigasio
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 16: Luparense-Mestre
Gara 17: Orvietana-Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
Gara 19: Forsempronese-Ancona
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
Gara 21: Notaresco-Termoli
Gara 22: Albalonga-L’Aquila
Gara 23: Grosseto-Unipomezia
Gara 24: Trastevere-Budoni
Gara 25: Savoia-Paganese
Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina
Gara 27: Martina-Sarnese
Gara 28: Ferrandina-Francavilla
Gara 29: Nocerina-Gelbison
Gara 30: Sambiase-Reggina
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
Gara 32: Enna-Sancataldese
potrebbe interessarti anche
Serie D, il Barletta si presenta e domenica c’è la Virtus Francavilla
Serie C, Potenza: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie C, Altamura: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie C, Picerno: media voti e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie C, Monopoli: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata
Serie C, Foggia: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata