4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Il pallone della Serie D, foto: antennasud.com

Coppa Italia Serie D, definito il programma dei sedicesimi

Roberto Chito 4 Settembre 2025
centered image

Decisi gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D con le squadre pugliesi e lucane protagoniste anche in questa edizione.

Sono diversi i derby in programma per i match che si disputeranno mercoledì 8 ottobre. Spiccano Fasano-Gravina e il derby lucano Ferrandina-Francavilla. Invece, il Martina se la vedrà contro la Sarnese.

Sarà l’ultima volta con gli accoppiamenti per sorteggio. Dai sedicesimi in poi, invece, sarà generato un tabellone tennistico con il quale si proseguirà fino alla finale.

 

Coppa Italia Serie D-Trentaduesimi

Gara 1: Asti-Chisola

Gara 2: Ligorna-Novaromentin

Gara 3: Vado-Sestri Levante

Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese

Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi

Gara 6: Correggese-Imolese

Gara 7: Piacenza-Progresso

Gara 8: Pavia-Sant’angelo

Gara 9: Nuova Sondrio-Breno

Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano

Gara 11: Milan-Varesina

Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo

Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese

Gara 14: Este-Vigasio

Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano

Gara 16: Luparense-Mestre

Gara 17: Orvietana-Siena

Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone

Gara 19: Forsempronese-Ancona

Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli

Gara 21: Notaresco-Termoli

Gara 22: Albalonga-L’Aquila

Gara 23: Grosseto-Unipomezia

Gara 24: Trastevere-Budoni

Gara 25: Savoia-Paganese

Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina

Gara 27: Martina-Sarnese

Gara 28: Ferrandina-Francavilla

Gara 29: Nocerina-Gelbison

Gara 30: Sambiase-Reggina

Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus

Gara 32: Enna-Sancataldese

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie D, il Barletta si presenta e domenica c’è la Virtus Francavilla

4 Settembre 2025 Massimiliano Di Pasquale

Serie C, Potenza: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Serie C, Altamura: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Serie C, Picerno: media voti e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Serie C, Monopoli: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

Serie C, Foggia: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Unibas, 282 gli iscritti al semestre aperto di Medicina

4 Settembre 2025 Francesco Cutro

Coppa Italia Serie D, definito il programma dei sedicesimi

4 Settembre 2025 Roberto Chito

“VendemmiAmo”: all’Einaudi di Manduria, con alunni, genitori e docenti

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

4 Settembre 2025 Gloria Roselli