20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il pallone della Serie D, foto: antennasud.com

Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare

Roberto Chito 20 Agosto 2025
centered image

Finalmente si torna in campo. e in Serie D, come in ogni stagione, si parte sempre con la Coppa Italia. Domenica 24 agosto, si disputerà il turno preliminare, in attesa delle sfide della domenica successiva.

In programma, ci saranno Heraclea-Manfredonia e Barletta-Ferrandina. Nelle ultime ore, sono stati decisi anche gli orari dei due match. Per la sfida dello Zaccheria, si scenderà in campo alle ore 16:00. Invece, il match del Puttilli sarà disputato in notturna, alle ore 20:30, per un suggestivo posticipo.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Castrovilli

Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno

20 Agosto 2025 Flavio Insalata

Basket A2/M, Todor Radonjic nuovo capitano della Valtur Brindisi

20 Agosto 2025 Redazione

Lecce, occhi su Osmajic per l’attacco: Stulic si allontana

20 Agosto 2025 Anthony Carrano

Triangolare finisce in rissa: nessuna conseguenza per Di Jeva del Barletta

20 Agosto 2025 Redazione

Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

19 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli

19 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Castellana, la Piazza d’Estate si illumina con Eugenio Finardi

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano