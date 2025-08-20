Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare

Finalmente si torna in campo. e in Serie D, come in ogni stagione, si parte sempre con la Coppa Italia. Domenica 24 agosto, si disputerà il turno preliminare, in attesa delle sfide della domenica successiva.

In programma, ci saranno Heraclea-Manfredonia e Barletta-Ferrandina. Nelle ultime ore, sono stati decisi anche gli orari dei due match. Per la sfida dello Zaccheria, si scenderà in campo alle ore 16:00. Invece, il match del Puttilli sarà disputato in notturna, alle ore 20:30, per un suggestivo posticipo.

