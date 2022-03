CERIGNOLA – L’Audace Cerignola ne rifila quattro al Gladiator e si assicura i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D nei quali affronterà il Cittanova.

La formazione di Pazienza ipoteca la qualificazione nella prima frazione di gioco, chiusa avanti 3-0 e gestisce nella ripresa, quando dopo aver siglato il 4-0 subisce le due ininfluenti reti degli ospiti. Nel 4-2-3-1 degli ofantini ci sono Ciccone, Mincica e Loiodice dietro Palazzo. In porta il giovane Fares. I padroni di casa passano al 10’: iniziativa sulla sinistra di Russo, traversone non allontanato dalla difesa ospite che arriva a Tascone che di destro trafigge Merola. A 5’ dal termine del primo tempo il raddoppio gialloblù: azione avviata da Loiodice e chiusa da Mincica che in area aggancia e conclude con il sinistro. Allo scadere il tris: Russo va via sulla sinistra e mette in mezzo un traversone che Tomi devia alle spalle del suo portiere. Mincica fa poker e doppietta personale al 12’ della ripresa, correggendo in rete l’ennesimo traversone proveniente dalla sinistra, poi l’Audace gioca sul velluto, il Gladiator per trovare il gol della bandiera. Tomi trova il 4-1 su rigore concesso dal direttore di gara per atterramento di Sambou da parte di Russo, Mattiolo il 4-2 finalizzando un’azione personale con un diagonale che batte Fares. Le reti dei nerazzurri servono solo per gli archivi: al triplice fischio e l’Audace a festeggiare: ofantini ai quarti di coppa e lanciatissimi in campionato, dove domenica saranno ospiti del Nardò.