CANOSA – Buona la prima in Coppa Italia di Serie D per il Barletta. I biancorossi battono 1-0 il Matese nel primo turno preliminare e conquistano l’accesso alla prossima fase, da disputare in casa del Portici. A decidere il match Riccardo Lattanzio con il colpo di testa che vale il suo primo gol con la sua nuova maglia.

Sfida a porte chiuse al San Sabino di Canosa, con il Barletta che sconta la squalifica comminata nella finale di Coppa Italia di Eccellenza. Farina opta per una prima formazione tipo con Loiodice, Lattanzio e Pignataro nel tridente offensivo e Lavopa interno di centrocampo. Indisponibili Russo e Visani.

Partono meglio i biancorossi, che dopo qualche fase di studio si fanno vedere con una punizione imprecisa di Loiodice al nono minuto. Sessanta secondi dopo ci prova anche Pignataro in torsione in area, poi è nuovamente l’esterno barese a calciare a lato su assist di Lavopa. Al 13′ corner di Lattanzio, palla tesa per la testa di Pignataro che impatta male. Due minuti più tardi spreca anche Petta con una rovesciata a centro area. Il Barletta mette alle corde il Matese e finalmente trova il vantaggio al 20′: stavolta Lattanzio va a saltare su angolo di Vicedomini e con un colpo di testa trova il gol dell’1-0. I biancorossi abbassano l’intensità e lasciano l’iniziativa ai campani, che però si rendono pericolosi al 33′ solo con una conclusione al volo imprecisa di Szyska. Al 38′ ci prova ancora Lattanzio su suggerimento di Pignataro, senza inquadrare lo specchio.

Ripresa ancora di marca barlettana, la squadra di Farina impiega 4 minuti per andare al tiro ancora con Loiodice che non inquadra lo specchio. Stessa sorte per Lattanzio al 13′. La stanchezza comincia a farsi sentire e i padroni di casa calano d’intensità, al 22′ tiro-cross insidioso di Camorani che sfiora l’incrocio dei pali. Un minuto dopo sale in cattedra Liccardi: prima un tiro a giro dal limite che sfiora il palo, poi un colpo di testa che centra il montante e mette i brividi al portiere under biancorosso Campisi. Al 37′ intervento in scivolata di Padalino su Langellotti, per l’arbitro è rosso diretto e il Barletta chiude il match in 10 uomini. I biancorossi stringono i denti, ma creano le occasioni più pericolose nel recupero: Vicedomini impegna Governali su calcio di punizione, doppia conclusione di Pignataro prima parata dal portiere poi sfumata oltre la traversa.

Finisce così, 1-0 e qualificazione al tabellone principale della Coppa Italia di Serie D. Domenica 28 agosto sarà Portici-Barletta, prima dell’esordio nel girone H sul campo del Gladiator.

BARLETTA-MATESE 1-0 – TABELLINO

Barletta (4-2-3-1): Campisi; Marangi (49’ Nannola), Petta, Pollidori, Padalino; Cafagna (36’ st Montefusco), Vicedomini; Loiodice, Lattanzio (24’ st Milella), Lavopa (41’ st Telera); Pignataro. A disposizione: Tucci, Mercorella, Cassatella, Mininno, Zaldua. All. Farina

Matese (4-3-3): Governali; Riccio (13’ st Langellotti), Setola L., Calvanese, Szyska; Ricamato, Ricciardi, Masi (19’ st Camorani); Napoletano (19’ st Sorrentino), Liccardi, Carnevale. A disposizione: Poverini, Scaletta, Mallardo, D’Andrea, Salatino, Setola E. All. Perrotti.

Reti: 20’ Lattanzio (B)

Arbitro: Guerra di Venosa (Martinelli – Claps)

Note. Ammonizioni: Petta (B), Riccio (M), Camorani (M), Loiodice (B), Tucci dalla panchina (B); Espulso: Padalino (B); calci d’angolo: 3-6; recupero: 1’ pt; 5’ st.