18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie C Sky WiFi

Coppa Italia Serie C, tutti i risultati del primo turno eliminatorio

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
centered image

Completato il quadro del primo turno eliminatori della Coppa Italia di Serie C, di seguito tutti i risultati:

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia Serie C, le sfide del secondo turno eliminatorio

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, Caserta: “Bene l’atteggiamento. Obiettivi? Serve lavorare”

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Al Casarano basta Chiricó per passare il turno in coppa: Altamura battuto 1-0

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Milan-Bari 2-0, decidono Leao e Pulisic. Galletti, ko a testa alta

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Coppa Italia C, rigori fatali per un buon Picerno: va avanti il Trapani

17 Agosto 2025 Francesco Cutro

Coppa Italia C: Tirelli castiga il Cosenza, per il Monopoli ora c’è il Potenza

17 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia Serie C, le sfide del secondo turno eliminatorio

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Serie C, tutti i risultati del primo turno eliminatorio

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, schianto sulla Statale 106: tre auto coinvolte, cinque feriti

18 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Bari, Caserta: “Bene l’atteggiamento. Obiettivi? Serve lavorare”

17 Agosto 2025 Roberto Chito