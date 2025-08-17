Coppa Italia Serie C: Tirelli castiga il Cosenza, per il Monopoli ora c’è il Cosenza

Una zampata di Tirelli, che ha sfiorato anche il raddoppio qualche minuto più tardi, poi un palo di Imputato e alla fine qualche brivido con Piana protagonista. Il Monopoli batte 1-0 il Cosenza e si regala il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Per i biancoverdi adesso ci sarà il Potenza, sempre al Veneziani.
COPPA ITALIA SERIE C SKY WIFI 2025/26 – 1° TURNO
MONOPOLI – COSENZA 1-0
Reti: 15’st Tirelli(M)
S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Valenti, Battocchio(30’st Bordo), Falzerano(47’st Scipioni), Calvano(11’st Greco), Imputato; Bruschi(11’st Tirelli), Longo(11’st Fall).
All.: Colombo.
A disp.: Albertazzi, Cucinotta; Rossi, Ronco, Lattanzi.
COSENZA CALCIO (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli(24’st Novello), Kouan(1’st Begheldo), Garritano(24’st Kourfalidis), Florenzi, Barone; Rizzo Pinna(16’st Cannavò), Mazzocchi(31’st Achour).
All.: Busce’.
A disp.: Pompei; Silvestri, Ragone, Rocco, Roseti, Bonofiglio, Perricci.
Arbitro: Mattia Maresca della sez. di Napoli. Assistenti: Luigi Ferraro della sez. di Frattamaggiore e Steven La Regina della sez. di Battipaglia. IV ufficiale: Domenico Mirabella della sez. di Napoli.
Ammoniti: Battocchio, Imputato, Greco(M); Arioli, Kouan, Barone, Cimino, Begheldo(C). Espulsi: -.
Note: tiri in porta 5-4. Recupero 3’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-4. Divisa bianca per il Monopoli, rossoblu per il Cosenza. Spettatori 1314 di cui 28 ospiti.
