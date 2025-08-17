17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Coppa Italia Serie C: Tirelli castiga il Cosenza, per il Monopoli ora c’è il Cosenza

Flavio Insalata 17 Agosto 2025
centered image

Una zampata di Tirelli, che ha sfiorato anche il raddoppio qualche minuto più tardi, poi un palo di Imputato e alla fine qualche brivido con Piana protagonista. Il Monopoli batte 1-0 il Cosenza e si regala il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Per i biancoverdi adesso ci sarà il Potenza, sempre al Veneziani.

COPPA ITALIA SERIE C SKY WIFI 2025/26 – 1° TURNO
MONOPOLI – COSENZA 1-0
Reti: 15’st Tirelli(M)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2)Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Valenti, Battocchio(30’st Bordo), Falzerano(47’st Scipioni), Calvano(11’st Greco), Imputato; Bruschi(11’st Tirelli), Longo(11’st Fall).
All.: Colombo.
A disp.: Albertazzi, Cucinotta; Rossi, Ronco, Lattanzi.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli(24’st Novello), Kouan(1’st Begheldo), Garritano(24’st Kourfalidis), Florenzi, Barone; Rizzo Pinna(16’st Cannavò), Mazzocchi(31’st Achour).
All.: Busce’.
A disp.: Pompei; Silvestri, Ragone, Rocco, Roseti, Bonofiglio, Perricci.

Arbitro: Mattia Maresca della sez. di Napoli. Assistenti: Luigi Ferraro della sez. di Frattamaggiore e Steven La Regina della sez. di BattipagliaIV ufficiale: Domenico Mirabella della sez. di Napoli.

Ammoniti: Battocchio, Imputato, Greco(M); Arioli, Kouan, Barone, Cimino, Begheldo(C). Espulsi: -.

Note: tiri in porta 5-4. Recupero 3’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-4. Divisa bianca per il Monopoli, rossoblu per il Cosenza. Spettatori 1314 di cui 28 ospiti.

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia, rigori fatali per un buon Picerno: va avanti il Trapani

17 Agosto 2025 Francesco Cutro

Volley, l’Italia U21 femminile del barese Nino Gagliardi è oro mondiale

17 Agosto 2025 Flavio Insalata

Taranto, non solo Casiello: assalto a Matteo Di Piazza

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, vicino l’arrivo di Rocco Casiello per la corsia mancina

17 Agosto 2025 Anthony Carrano

Taranto, ecco i profili dei cinque nuovi arrivi

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia, rigori fatali per un buon Picerno: va avanti il Trapani

17 Agosto 2025 Francesco Cutro

Coppa Italia Serie C: Tirelli castiga il Cosenza, per il Monopoli ora c’è il Cosenza

17 Agosto 2025 Flavio Insalata

Leccese attacca: “Gasparri nostalgico del fascismo, accuse grottesche”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Gasparri: “A Bari antisemitismo contro Israele, vergogna per la città”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio