Coppa Italia Serie C, Siracusa a Foggia senza allenatore

Il Siracusa ha comunicato che nella mattinata di venerdì 15 agosto il tecnico Turati non è partito con la squadra per Foggia a causa di una virosi intestinale. Il malore ha costretto l’allenatore a rinunciare alla trasferta per la gara valida per il primo turno eliminatori della Coppa Italia di Serie C. La società ha precisato che, qualora il tecnico dovesse ristabilirsi nelle prossime ore, è pronta a organizzare il trasferimento in Puglia per consentirgli di raggiungere la squadra. Resta quindi da valutare l’evoluzione delle condizioni di salute di Turati in vista dell’impegno dello Zaccheria.
