15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Marco Turati

Coppa Italia Serie C, Siracusa a Foggia senza allenatore

Dante Sebastio 15 Agosto 2025
centered image

Il Siracusa ha comunicato che nella mattinata di venerdì 15 agosto il tecnico Turati non è partito con la squadra per Foggia a causa di una virosi intestinale. Il malore ha costretto l’allenatore a rinunciare alla trasferta per la gara valida per il primo turno eliminatori della Coppa Italia di Serie C. La società ha precisato che, qualora il tecnico dovesse ristabilirsi nelle prossime ore, è pronta a organizzare il trasferimento in Puglia per consentirgli di raggiungere la squadra. Resta quindi da valutare l’evoluzione delle condizioni di salute di Turati in vista dell’impegno dello Zaccheria.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, rilancio per Dammacco e proposta a Cipolletta

15 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Curva Nord Taranto contro i pettegolezzi: “Basta falsità e mezze verità”

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie C: Foggia, De Lucia cecuto alla Casertana

15 Agosto 2025 Flavio Insalata

Monopoli, finisce a reti bianche l’allenamento congiunto con il Noicattaro

14 Agosto 2025 Flavio Insalata

Taranto, il mercato non si ferma a Ferragosto: idee e nomi

14 Agosto 2025 Redazione

Potenza, De Giorgio: “Con la Cavese per iniziare col piede giusto”

14 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Taranto, rilancio per Dammacco e proposta a Cipolletta

15 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Coppa Italia Serie C, Siracusa a Foggia senza allenatore

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Veglie, tragico schianto tra auto e moto: 58enne perde la vita

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Incidente fatale in Salento, muore 23enne di Racale

15 Agosto 2025 Dante Sebastio