Coppa Italia Serie C, le sfide del secondo turno eliminatorio

Ecco il quadro del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, in programma tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre 2025. Come nel primo turno, anche nel secondo ci saranno incontri a eliminazione diretta: in caso di parità al 90’, non sono previsti tempi supplementari. ma si andrà direttamente ai calci di rigore.
Il tabellone del secondo turno eliminatorio:
Gruppo A
- Vicenza – Pro Vercelli
- Atalanta U23 – Alcione Milano
- Renate – Juventus Next Gen
- Ospitaletto – Inter U23
Gruppo B
- Forlì – Arzignano Valchiampo
- Carpi – Union Brescia
- Rimini – Ravenna
- Sambenedettese – Ascoli
Gruppo C
- Arezzo – Torres
- Giugliano – Benevento
- Latina – vincente Perugia
- Ternana – Campobasso
Gruppo D
- Sorrento-Trapani
- Cerignola-Casarano
- Monopoli-Potenza
- Crotone-Foggia
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia Serie C, tutti i risultati del primo turno eliminatorio
Bari, Caserta: “Bene l’atteggiamento. Obiettivi? Serve lavorare”
Al Casarano basta Chiricó per passare il turno in coppa: Altamura battuto 1-0
Milan-Bari 2-0, decidono Leao e Pulisic. Galletti, ko a testa alta
Coppa Italia C, rigori fatali per un buon Picerno: va avanti il Trapani
Coppa Italia C: Tirelli castiga il Cosenza, per il Monopoli ora c’è il Potenza