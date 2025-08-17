Coppa Italia Serie C, le sfide del secondo turno eliminatorio

Ecco il quadro del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, in programma tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre 2025. Come nel primo turno, anche nel secondo ci saranno incontri a eliminazione diretta: in caso di parità al 90’, non sono previsti tempi supplementari. ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Il tabellone del secondo turno eliminatorio:

Gruppo A

Vicenza – Pro Vercelli

Atalanta U23 – Alcione Milano

Renate – Juventus Next Gen

Ospitaletto – Inter U23

Gruppo B

Forlì – Arzignano Valchiampo

Carpi – Union Brescia

Rimini – Ravenna

Sambenedettese – Ascoli

Gruppo C

Arezzo – Torres

Giugliano – Benevento

Latina – vincente Perugia

Ternana – Campobasso

Gruppo D

Sorrento-Trapani

Cerignola-Casarano

Monopoli-Potenza

Crotone-Foggia

