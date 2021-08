Coppa Italia Serie C | La Fidelis Andria espugna il San Nicola

Inizia con una sconfitta la stagione del Bari, che esce dalla Coppa Italia di Serie C per mano della Fidelis Andria. La formazione di Panarelli sbanca lo Stadio San Nicola grazie a una rete di Bubas, che guadagna il calcio di rigore e lo trasforma in maniera impeccabile. Ingenuo nell’occasione Sabbione, che frana sul calciatore ex Juve Stabia.

Un po’ di sfortuna nella ripresa per i ragazzi di Mignani, che colpiscono anche un palo con Cheddira, subentrato a Simeri nella seconda frazione. Ma servirà sicuramente un altro Bari lunedì sera all’esordio allo stadio Viviani contro il Potenza. Intanto comincia con sconfitta, eliminazione e fischi la stagione dei biancorossi. Passa anche il Foggia che elimina la Paganese con ub netto 2-0 e aspetta il Messina nel secondo turno.