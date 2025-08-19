Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: ammende per Foggia e Monopoli

Si è tenuto nel weekend appena trascorso il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Sei le squadre pugliesi e lucane partecipanti, con Casarano, Foggia, Monopoli e Potenza che hanno staccato il pass per il turno successivo battendo rispettivamente Team Altamura, Siracusa, Cosenza e Cavese. Nulla da fare per il Picerno, sconfitto ai rigori contro il Trapani.

Nella giornata di oggi, il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha sanzionato Foggia e Monopoli, con ammende di €800 e €200, oltre alla squalifica per una gara del vice allenatore del Picerno Guido Di Deo. Questi i provvedimenti adottati verso le squadre pugliesi e lucane:

SOCIETA’

AMMENDA € 800,00

FOGGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo

(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

MONOPOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DEO GUIDO (AZ PICERNO)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una decisione arbitrale, usciva dalla propria area tecnica, entrava sul terreno di gioco durante una mass confrontation e spingeva un calciatore avversario, senza provocargli conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

