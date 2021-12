La gara tra Fidelis Andria e Sudtirol, valida per le semifinali di Coppa Italia ed in programma mercoledì 15 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pro a causa dei diversi casi di Covid presenti nel gruppo squadra della formazione bolzanina.

Diramato nel pomeriggio il comunicato stampa della Lega con la specifica e le motivazioni della decisione. Per il rimborso dei biglietti già emessi è possibile rivolgersi direttamente presso i rivenditori in cui sono stati acquistati mentre on line provvederà direttamente il circuito Vivaticket alla restituzione delle somme.