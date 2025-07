Coppa Italia Serie C: ecco i gruppi e le gare del primo turno 2025-26

La Coppa Italia Serie C 2025-2026 entra nel vivo con la pubblicazione ufficiale del tabellone, firmato dal presidente Matteo Marani e diffuso dalla Lega Pro. Le 56 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi geografici per il Primo Turno Eliminatorio, con accoppiamenti decisi tramite sorteggio.

GRUPPO 1

Lecco, Albinoleffe, Juventus Next Gen, Giana Erminio, Novara, Atalanta U23, Lumezzane, Pro Vercelli, Pergolettese, Pro Patria, Alcione Milano, Ospitaletto Franciacorta, Inter U23, Renate

GRUPPO 2

Arzignano Valchiampo, Carpi, Sambenedettese, Trento, Triestina, Vis Pesaro, Pineto, Union Brescia, Ascoli, Virtus Verona, Ravenna, Dolomiti Bellunesi, Cittadella, Forlì

GRUPPO 3

Torres, Benevento, Arezzo, Giugliano, Bra, Latina, Perugia, Guidonia Montecelio, Pianese, Campobasso, Pontedera, Livorno, Gubbio, Casertana

GRUPPO 4

Monopoli, AZ Picerno, Foggia, Crotone, Siracusa, Cosenza, Potenza, Casarano, Catania, Team Altamura, Salernitana, Cavese, Trapani, Sorrento

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – PARTITE, DATE, ORARI E STADI

Sabato 16 agosto 2025

Lumezzane – Inter U23 ore 21:00, Stadio “Tullio Saleri”, Lumezzane

Giana Erminio – Atalanta U23 ore 18:00, Stadio “Città di Gorgonzola”, Gorgonzola

Pergolettese – Renate ore 18:00, Stadio “Giuseppe Voltini”, Crema

Albinoleffe – Pro Vercelli ore 18:00, Albinoleffe Stadium, Zanica

Sambenedettese – Vis Pesaro ore 21:00, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto

Arzignano Valchiampo – Triestina ore 18:00, Stadio “Tommaso Dal Molin”, Arzignano

Benevento – Guidonia Montecelio ore 21:00, Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

Arezzo – Bra ore 18:00, Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo

Giugliano – Pianese ore 18:00, Stadio “Alberto De Cristofaro”, Giugliano

Torres – Livorno ore 21:00, Stadio “Vanni Sanna”, Sassari

Campobasso – Casertana ore 21:00, “Antonio Molinari Avicor” Stadium, Campobasso

Foggia – Siracusa ore 21:00, Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

Monopoli – Cosenza ore 21:00, Stadio “Vito Simone Veneziani”, Monopoli

Potenza – Cavese ore 18:00, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

Domenica 17 agosto 2025

Juventus Next Gen – Novara ore 18:00, Stadio “Allianz”, Torino

Lecco – Ospitaletto Franciacorta ore 18:00, Stadio “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”, Lecco

Pro Patria – Alcione Milano ore 18:00, Stadio “Carlo Speroni”, Busto Arsizio

Ravenna – Cittadella ore 18:00, Stadio “Bruno Brunelli”, Ravenna

Virtus Verona – Forlì ore 18:00, Stadio “Gavagnin-Nocini”, Verona

Union Brescia – Dolomiti Bellunesi ore 21:00, Stadio “Mario Rigamonti”, Brescia

Carpi – Trento ore 21:00, Stadio “Sandro Cabassi”, Carpi

Pineto – Ascoli ore 21:00, Stadio “Pavone-Mariani”, Pineto

Perugia – Pontedera ore 18:00, Stadio “Renato Curi”, Perugia

Latina – Gubbio ore 21:00, Stadio “Domenico Francioni”, Latina

Casarano – Team Altamura ore 21:00, Stadio “Giuseppe Capozza”, Casarano

Crotone – Catania ore 21:00, Stadio “Ezio Scida”, Crotone

Salernitana – Sorrento ore 21:00, Stadio “Arechi”, Salerno

AZ Picerno – Trapani ore 18:00, Stadio “Donato Curcio”, Picerno

SECONDO TURNO ELIMINATORIO – PROGRAMMA GARE

Gruppo A

L.R. Vicenza – Vincente Gara P7

Vincente Gara P3 – Vincente Gara P5

Vincente Gara P6 – Vincente Gara P1

Vincente Gara P4 – Vincente Gara P2

Gruppo B

Rimini – Vincente Gara P10

Vincente Gara P13 – Vincente Gara P12

Vincente Gara P11 – Vincente Gara P9

Vincente Gara P8 – Vincente Gara P14

Gruppo C

Ternana – Vincente Gara P20

Vincente Gara P16 – Vincente Gara P19

Vincente Gara P17 – Vincente Gara P15

Vincente Gara P21 – Vincente Gara P18

Gruppo D

Audace Cerignola – Vincente Gara P23

Vincente Gara P27 – Vincente Gara P28

Vincente Gara P24 – Vincente Gara P25

Vincente Gara P26 – Vincente Gara P22

Le gare del secondo turno si disputeranno tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre 2025, in data e orario da definire anche in funzione del calendario del campionato Serie C Sky Wifi. Anche in questo caso le sfide saranno a gara unica con eventuali rigori in caso di parità.

