Coppa Italia, rigori fatali per un buon Picerno: va avanti il Trapani

Il nuovo Picerno di Claudio De Luca ospita al “Curcio” il Trapani di Aronica nel primo turno di Coppa Italia. Melendrini che mantengono il consolidato 4-2-3-1 con Abreu centravanti anche se sono otto le novità rispetto all’undici titolare della scorsa Stagione. 3-4-2-1 per i siciliani.

La gara parte su buoni ritmi ma con poche conclusioni. Il primo tiro in porta arriva al minuto 22 ed è di marca ospite. Fishnaller servito al bacio da Grandolfo dopo una palla persa di Esposito, calcia quasi a botta sicura ma Summa è prodigioso e congela il risultato. Quattro minuti dopo è Ciotti a provarci ma il suo rasoterra è centrale e non crea problemi all’estremo difensore rossoblù. Il Picerno risponde pochi secondi dopo con Pugliese che da buona posizione calcia alto sulla traversa. Al minuto 37 traversone dalla sinistra di Giron, Grandolfo ci arriva di testa ma non riesce ad imprimere la giusta forza. Quando l’inerzia del match sembra essere tutta a favore dei siciliani il Picerno passa in vantaggio: Bianchi vede il varco giusto e infila Pugliese (1-0) che con un diagonale preciso batte Galeotti mai chiamato in causa prima. Terminano così i primi 45 minuti.

Nella ripresa prima mezz’ora senza emozioni. I due tecnici sfruttano tutti cambi a disposizione. La prima occasione del secondo tempo arriva al 75esimo con una girata in area di Fishnaller che termina alta sulla traversa. Ancora il numero 21 granata, al 78esimo, prova una conclusone dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Due minuti dopo tocca a Vasquez, dai 30 metri: ma la sua girata è fuori misura. Il Trapani ci crede e al minuto 82 Canotto da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. Il Picerno prova a difendere il vantaggio fino all’89esimo quando Fishnaller (1-1) su cross di Benedetti mette la palla a terra in area e batte Summa per la rete dell’uno a uno. Nel primo dei 6 minuti di recupero Benedetti, da calcio di punizione, spedisce la palla di poco sulla traversa. Al 50esimo La Sorsa potrebbe chiudere i giochi ma sbaglia incredibilmente, da centro area, la rete del possibile vantaggio. Si va così ai calci di rigore.

Gli errori di Marino e Cardoni regalano al Trapani il passaggio al secondo turno contro la vincente tra Salernitana e Sorrento. Per i melandrini, adesso, subito testa al Campionato, domenica 24 agosto, in casa del Cerignola.

Picerno, domenica 17 agosto 2025, ore 18.00, stadio “D. Curcio” – 1° Turno Coppa Italia

AZ PICERNO – TRAPANI (1-1) (4-5 dcr)

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Veltri, Frison, Granata (42’ st Vimercati), Perri; Marino, Bianchi (27’ st Dribil); Energe (42’ st Bocic), Pugliese, Esposito (21’ st Cardoni); Abreu (27’ st Santarcangelo).

A disp.: Esposito A., Cortese, Maiorino, Petito, Flocco, Salvo, Pistolesi.

All.: De Luca

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Negro (17’ st Celeghin), Pirrello, Nicoli; Ciotti (13’ st Kirwan), Carriero (27’ st Vazquez), Di Noia, Giron (13’ st Benedetti); Canotto, Fishnaller; Grandolfo (27’ st La Sorsa).

A disp.: Ujkay, Ciuferri, Salines, Marcolini.

All.: Aronica

ARBITRO: Leone (Barletta)

Guardalinee: Spataro – Marucci

Quarto uomo: Castellone

MARCATORI: 39’ Pugliese, 89’ Fishnaller

SEQUENZA RIGORI: Marino (parata), Celeghin (gol), Pugliese (gol), Fishnaller (gol), Santarcangelo (gol), Vazquez (gol), Bocic (gol), Benedetti (gol), Cardoni (parata)

AMMONITI: 35’ Giron, 55’ Esposito, 71’ Abreu, 71’ Di Noia,

NOTE:

Spett.: 685 per un incasso di 4.908,00 euro

Ang. 2-2

Rec. 1’pt, 6’st

