La doppia finale dell’11^ edizione di Coppa Italia Dilettanti Promozione organizzata dalla LND Puglia tra Atletico Racale e United Sly F.C. sarà disputata con gare di andata e ritorno in programma il 1° e l’8 aprile 2020 così come stabilito nella riunione svoltasi in mattinata presso la Sede del Comitato Regionale. Match di andata a Racale alle ore 15.30, ritorno a Bari allo stesso orario una settimana dopo.