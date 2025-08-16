16 Agosto 2025

Coppa Italia, Potenza-Cavese: le formazioni ufficiali

Francesco Cutro 16 Agosto 2025
Inizia ufficialmente la Stagione 25/26 per il Potenza Calcio di Pietro De Giorgio che affronta al “Viviani” la Cavese di Fabio Prosperi nel primo turno di Coppa Italia. “Fare una grande prestazione e continuare il cammino in Coppa” l’obbiettivo dichiarato dal tecnico rossoblù alla vigilia della mai banale sfida contro gli aquilotti. Gara ad eliminazione diretta, 90 minuti ed eventuali rigori in caso di parità al 90esimo: chi passa sfiderà ad ottobre la vincente tra Monopoli e Cosenza. Così in campo dal primo minuto le due formazioni.

POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi, Siatounis, Ghisolfi; petrungaro, Anatriello, D’Auria.
A disp.: Caporaso, Cucchietti, Landi, Felippe, Caturano, Mazzeo, Riggio, De Marco, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele.
All.: Pietro De Giorgio

CAVESE (3-4-3): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Fornito, Suplja, Pelamatti; D’Incoronato, Guida, Fella.
A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Sorrentino, Barone, Nunziata, Maiolo, Munari, Iurgens, Bolcano, Amerighi, Fusco.
All.: Fabio Prosperi

