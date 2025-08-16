Coppa Italia, Potenza-Cavese: le formazioni ufficiali

Inizia ufficialmente la Stagione 25/26 per il Potenza Calcio di Pietro De Giorgio che affronta al “Viviani” la Cavese di Fabio Prosperi nel primo turno di Coppa Italia. “Fare una grande prestazione e continuare il cammino in Coppa” l’obbiettivo dichiarato dal tecnico rossoblù alla vigilia della mai banale sfida contro gli aquilotti. Gara ad eliminazione diretta, 90 minuti ed eventuali rigori in caso di parità al 90esimo: chi passa sfiderà ad ottobre la vincente tra Monopoli e Cosenza. Così in campo dal primo minuto le due formazioni.
POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi, Siatounis, Ghisolfi; petrungaro, Anatriello, D’Auria.
A disp.: Caporaso, Cucchietti, Landi, Felippe, Caturano, Mazzeo, Riggio, De Marco, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele.
All.: Pietro De Giorgio
CAVESE (3-4-3): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Fornito, Suplja, Pelamatti; D’Incoronato, Guida, Fella.
A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Sorrentino, Barone, Nunziata, Maiolo, Munari, Iurgens, Bolcano, Amerighi, Fusco.
All.: Fabio Prosperi
potrebbe interessarti anche
Verso Milan-Bari, i convocati biancorossi: presenti Gytkjaer, Partipilo e Verreth
Manfredonia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante nigeriano Jerry Okoh
Milan, Max Allegri: “Dobbiamo avere rispetto per il Bari”
Bari, Caserta: “A San Siro a viso aperto”. Non al top Gytkjaer
Nuova Spinazzola, cinque conferme e cinque nuovi acquisti per Di Domenico
Taranto, Danucci: “Dateci tempo per partire ad armi pari, serve rinvio”