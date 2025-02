Coppa Italia: Milan vola in semifinale, Roma battuta 3-1

Il Milan è la seconda semifinalista della Coppa Italia 2024-2025. A San Siro, i rossoneri hanno superato la Roma per 3-1 grazie a una doppietta dell’ex Tammy Abraham e a un gol di Joao Felix, guadagnandosi la sfida contro la vincente di Inter-Lazio, in programma il 25 febbraio.

Abraham ha sbloccato il match al 16’ con un preciso colpo di testa e ha raddoppiato al 42’, battendo Svilar a tu per tu. I giallorossi hanno sfiorato il pari con Pisilli, fermato dalla traversa al 36’, mentre Maignan ha negato il gol a Dybala con due grandi interventi. Nella ripresa, Walker ha colpito la parte superiore della traversa (49’), prima che Dovbyk accorciasse le distanze con un colpo di testa sul secondo palo al 54’.

Al 58’ è arrivato l’esordio in rossonero per Gimenez e Joao Felix, entrambi subito decisivi: al 71’ il messicano ha servito l’assist per il portoghese, che ha chiuso i giochi con un elegante cucchiaio. Il Milan avanza, mentre la Roma saluta la competizione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author