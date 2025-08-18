Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: gli highlights

MILAN-BARI 2-0 HIGHLIGHTS
RETI: 14′ Leao (M), 48′ Pulisic (M).
MILAN 352: Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers (81′ Okafor), Fofana, Ricci (65′ Modric), Loftus-Cheek (65′ Jashari), Estupinan; Leao (18′ Gimenez), Pulisic (65′ Musah). Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Ivanov. All. Landucci (Allegri squalificato).
BARI 433: Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval (82′ Tripaldelli); Bellomo (52′ Verreth), Braunoder, Pagano (67′ Partipilo); Pereiro (52′ Rao), Moncini, Sibilli. Panchina: Pissardo, De Lucci, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Manzari, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Ammoniti: Estupinan (M).
Note: Cooling break al 26′ e al 72′. Recuperi 3’/4’.
