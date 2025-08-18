18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Rafael Leao

Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: gli highlights

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
centered image

MILAN-BARI 2-0 HIGHLIGHTS

RETI: 14′ Leao (M), 48′ Pulisic (M).

MILAN 352: Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers (81′ Okafor), Fofana, Ricci (65′ Modric), Loftus-Cheek (65′ Jashari), Estupinan; Leao (18′ Gimenez), Pulisic (65′ Musah). Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Ivanov. All. Landucci (Allegri squalificato).

BARI 433: Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval (82′ Tripaldelli); Bellomo (52′ Verreth), Braunoder, Pagano (67′ Partipilo); Pereiro (52′ Rao), Moncini, Sibilli. Panchina: Pissardo, De Lucci, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Manzari, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: Estupinan (M).

Note: Cooling break al 26′ e al 72′. Recuperi 3’/4’.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia C, Casarano-Altamura 1-0: gli highlights

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia C, Monopoli-Cosenza 1-0: gli highlights

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia C, Picerno-Trapani 4-5 dcr: gli highlights

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Monopoli-Cosenza 1-0: Colombo e Buscè nel post gara

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Picerno-Trapani 4-5 dcr, l’analisi dei tecnici De Luca e Aronica

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Israele, Gasparri rincara la dose: “Leccese figura patetica”

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: gli highlights

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia C, Casarano-Altamura 1-0: gli highlights

18 Agosto 2025 Dante Sebastio