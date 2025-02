Coppa Italia: l’Empoli elimina la Juventus ai rigori e vola in semifinale

Impresa storica dell’Empoli, che espugna l’Allianz Stadium battendo la Juventus ai rigori (5-3) dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e conquista la prima semifinale di Coppa Italia della sua storia. I toscani approfittano di una serata sottotono dei bianconeri e passano in vantaggio al 24’ con una splendida conclusione da fuori area di Maleh. La squadra di D’Aversa sfiora più volte il raddoppio, colpendo anche un palo con Konate nel finale di primo tempo. Nella ripresa la Juventus trova il pari al 66’ con un colpo di classe di Thuram, ma ai calci di rigore gli errori di Vlahovic e Yildiz risultano decisivi. L’Empoli è infallibile dal dischetto (4 su 4) e stacca il pass per la semifinale, dove affronterà il Bologna in una doppia sfida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author