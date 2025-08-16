Coppa Italia, il Potenza batte 1 a 0 la Cavese: cronaca e tabellino

Inizia ufficialmente la Stagione 25/26 per il Potenza Calcio di Pietro De Giorgio che affronta al “Viviani” la Cavese di Fabio Prosperi nel primo turno di Coppa Italia. “Fare una grande prestazione e continuare il cammino in Coppa” l’obbiettivo dichiarato dal tecnico rossoblù alla vigilia della mai banale sfida contro gli aquilotti. Gara ad eliminazione diretta, 90 minuti ed eventuali rigori in caso di parità al 90esimo: chi passa sfiderà il 29 ottobre la vincente tra Monopoli e Cosenza.

In cronaca. La prima occasione del match arriva dopo 300 secondi: Petrungaro non chiude il triangolo con Anatriello e calcia di esterno destro sulla destra del palo. Al 18esimo la Cavese si affaccia in area avversaria: Fella prova un pallonetto che termina alto sulla traversa. Sei minuti dopo è miracoloso Alastra alla parata bassa sul tentativo di Fella deviando la palla in corner. Dalla successiva azione dalla bandierina, ripartenza del Potenza con D’Auria che lancia Anatriello (1-0) che col mancino batte l’estremo difensore blufoncè spedendo la palla sotto l’incrocio e realizzando la prima rete in maglia rossoblù. Al minuto 32 D’Auria ha sul destro la palla del raddoppio ma questa volta Boffelli abbassa la saracinesca e para in corner.

Nella ripresa dopo 600 secondi Petrungaro prova la semi rovesciata ma Boffelli è attento. Al decimo per la Cavese ci prova il neo entrato Sorrentino ma il tiro termina non molto distante dal palo. Quattro minuti dopo bell’uno-due Anatriello-Petrungaro con quest’ultimo che calcia ma trova la chiusura in corner del numero 12 campano. Al 64esimo tentativo dalla distanza di Fella: Alastra è ben posizionato e para. Al minuto 66 Felippe, subentrato al posto di Ghisolfi, serve col contagiri una splendida palla a Petrungaro che prova a calciare d’esterno senza però inquadrare la porta. A cinque minuti dal 90esimo Alastra salva il risultato respingendo in corner il tiro da buona posizione di Sorrentino.

È l’ultima occasione del match. Il Potenza vince di misura e accede al secondo turno di Coppa. Una vittoria meritata che ha fatto intravedere già buon gioco e una buona intesa tra tutti i protagonisti. Adesso testa alla prima gara di Campionato in programma domenica 24 agosto contro il Giugliano allo stadio “De Cristofaro”.

IL TABELLINO DI POTENZA – CAVESE

Potenza, sabato 16 agosto 2025, ore 18.00, stadio “A. Viviani” – 1° Turno Coppa Italia

POTENZA – CAVESE (1-0)



POTENZA (4-3-3): Alastra; Burgio, Camigliano, Bachini, Adjapong; Erradi (28’ st De Marco), Siatounis, Ghisolfi (18’ st Felippe); Petrungaro (43’ st Riggio), Anatriello (18’ st Caturano), D’Auria (28’ st Mazzeo).

A disp.: Caporaso, Cucchietti, Landi, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele.

All.: Pietro De Giorgio

CAVESE (3-4-3): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi (28’ st Amerighi), Fornito (28’ st Barone), Suplja (1’ st Munari), Pelamatti; D’Incoronato (1’ st Sorrentino), Guida (33’ st Fusco), Fella.

A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Nunziata, Maiolo, Iurgens, Bolcano.

All.: Fabio Prosperi

ARBITRO: Viapiana (Catanzaro)

Guardalinee: Signorelli – Gigliotti

Quarto uomo: Totaro

MARCATORI: 25’ Anatriello

ESPULSI:

AMMONITI: 37’ Suplja, 65’ Evangelisti, 75’ Guida, 84’ Siatounis,

NOTE:

Spett.: 1812 per un incasso di 13.681 euro

Ang. 4-7

Rec. 1’pt, 4’st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author