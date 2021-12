Il Lecce conquista gli ottavi di Coppa Italia, andando a vincere con mentalità e aggressività sul campo dello Spezia che è crollato sotto i colpi di Listkowski e Calabresi. E sarà l’unica squadra di Serie B agli ottavi.

LA CRONACA – Thiago Motta dal primo minuto rispolvera Nzola, nel Lecce Baroni punta sul polacco Listkowski per completare il tridente con Olivieri e Rodriguez. Il primo pericolo è di marca bianconera con Strelec colpisce di testa su calcio d’angolo ma Bleve compie un fulmineo riflesso e dice di no con il piede. Il primo squillo dei giallorossi arriva al 26′ Barreca alimenta sulla sinistra e crossa al centro, Listkowski si fionda e colpisce nonostante l’equilibrio precario, Zoet salva tutto. Il vantaggio è nell’aria e arriva a due minuti dalla fine della prima frazione. Barreca pennella in mezzo per il polacco che di testa batte il portiere dello Speiza.

Nella ripresa non il Lecce riparte a testa bassa, al 50′ viene annullato giustamente un gol ad Oliveiri, poi due minuti più tardi arriva il raddoppio: Rodriguez crea scompiglio sulla sinistra e mette al centro un pallone per Calabresi, entrato in area per fare densità. Il difensore, di piatto, anticipa due difensori e insacca.

La reazione dei padroni di casa è tutta in un palo colpito da Strelec, decisiva la parata di Bleve. Nel finale c’è l’assalto della squadra di Motta, che trova il gol con Reca, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco. Il Lecce passa il turno, approda agli ottavi, appuntamento a Roma a gennaio contro Mourinho.