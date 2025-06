Coppa Italia Frecciarossa, ufficiali date e orari dei Trentaduesimi

La Lega Serie A ha diramato il calendario ufficiale dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026. Le gare si disputeranno tra venerdì 15 e lunedì 18 agosto 2025. Sono sedici le partite in programma, tutte in gara secca, che daranno il via alla competizione nazionale. Gli incontri, distribuiti su quattro giornate, si svolgeranno secondo il seguente programma:

Venerdì 15 agosto 2025

Ore 18:00 Empoli-Reggiana

Ore 18:30 Sassuolo-Catanzaro

Ore 20:45 Lecce-Juve Stabia

Ore 21:15 Genoa-vincente Padova/LR. Vicenza

Sabato 16 agosto 2025

Ore 18:00 Venezia-Mantova

Ore 18:30 Como-Sudtirol

Ore 20:45 Cagliari-vincente Virtus Entella/Ternana

Ore 21:15 Cremonese-Palermo

Domenica 17 agosto 2025

Ore 18:00 Monza-Frosinone

Ore 18:30 Parma-vincente Pescara/Rimini

Ore 20:45 Cesena-Pisa *

Ore 21:15 Milan-Bari

Lunedì 18 agosto 2025

Ore 18:00 Verona-vincente Avellino/Cerignola

Ore 18:30 Spezia-Sampdoria

Ore 20:45 Udinese-Carrarese

Ore 21:15 Torino-Modena

Le vincitrici di queste sfide accederanno ai sedicesimi di finale, dove entreranno in gioco squadre via via più blasonate del panorama nazionale. La competizione, anche quest’anno sponsorizzata da Frecciarossa, si conferma come una delle più attese nel calendario calcistico italiano, in grado di regalare sorprese e partite spettacolari già dalle prime battute.

* La partecipazione di Cesena e Pisa è soggetta a eventuali variazioni legate all’omologazione delle graduatorie e ai risultati dei turni preliminari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author