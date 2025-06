Coppa Italia Frecciarossa: il programma completo del turno preliminare

La Lega Serie A ha reso noti date e orari ufficiali del turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, che vede impegnato il Cerignola. Quattro le sfide in programma, in calendario tra il 9 e il 10 agosto, che determineranno gli ultimi accessi ai trentaduesimi di finale. Le vincenti di questi incontri accederanno ai trentaduesimi in programma dal 15 al 18 agosto. Le sfide si disputeranno in gara secca, secondo il seguente programma:

Venerdì 9 agosto 2025

Virtus Entella – Ternana (ore 20:30)

Sabato 10 agosto 2025

Padova – LR Vicenza (ore 19:30)

Avellino – Audace Cerignola (ore 20:30)

Pescara – Rimini (ore 20:30)

