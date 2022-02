MOLFETTA – Nella prossima domenica di Carnevale, con calcio d’inizio

alle ore 16 presso il pre campo “Fanuzzi” di Brindisi, le ragazze della Molfetta Calcio

affronteranno le salentine nell’ultima giornata di Coppa Italia femminile d’eccellenza

Puglia. Non ci sarà la coppa da assegnare, vinta dalla Phoenix Trani, ma ci sarà la voglia

da parte delle due squadre di dimostrare che il calcio femminile è una bella e dolce realtà

nella nostra regione.

Mister Vincenzo Petruzzella ha chiesto alle ragazze di dare il massimo in questa sfida

brindisina, per dare continuità alla crescita del progetto. Fatta eccezione per Arianna

Cimadomo, che dovrà scontare un turno di squalifica comminata dal Giudice Sportivo per

un rosso estratto con troppa facilità dall’arbitro della sfida con il Phoenix Trani, le biancorosse sono tutte arruolabili per il match di Brindisi.

Sebbene le ragazze della Molfetta Calcio sono state in grado di imporsi per 7-1 all’andata, la gara contro il Nitor non è assolutamente da sottovalutare. Le brindisine, infatti, a dicembre sul proprio terreno di gioco, sono riuscite a fermare le neo vincitrici della Coppa Italia d’Eccellenza sul risultato di parità.