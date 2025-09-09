Coppa Italia Eccellenza, UC Bisceglie sfida Bitonto al Ventura

Debutto in Coppa Italia Eccellenza per l’Unione Calcio Bisceglie, che alle 18.30 di mercoledì 8 settembre ospiterà il Bitonto allo stadio Ventura per la gara d’andata del primo turno.

Gli azzurri di Rumma affrontano la terza partita ufficiale della stagione dopo la vittoria casalinga con la Virtus Mola e il pareggio per 2-2 sul campo del Galatina. Un risultato, quest’ultimo, che ha lasciato qualche rammarico per le occasioni mancate, ma che non ha scalfito la determinazione della squadra, intenzionata a riscattarsi subito in Coppa.

Di fronte ci sarà un avversario ostico come il Bitonto, reduce da un avvio di campionato positivo: quattro punti in tre gare frutto del pareggio all’esordio con lo Spinazzola, della vittoria sul Mola e della sconfitta subita in casa del Brindisi. Una formazione solida, pronta a mettere in difficoltà i biscegliesi in un doppio confronto che si preannuncia equilibrato.

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Torre della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Angelo Conversa (Bari) e Vincenzo Gramegna (Molfetta).

