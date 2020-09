Coppa Italia Eccellenza | Gli accoppiamenti del primo turno, incognita Sly United

Condividi

Con il CU n.25, la LND Puglia ha reso noti gli accoppiamenti relativi al primo turno di Coppa Italia Eccellenza, programmati per domenica 20 settembre. Di seguito, il programma completo:

PRIMA FASE ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI

Dom. 20 set. 2020, ore 15.30

San Severo-San Marco

Vieste-Manfredonia

Orta Nova-Real Siti

Aud.Barletta-Barletta

U.C.Bisceglie-Vigor Trani

United Sly-Corato

Mola-Ostuni

Martina-Massafra

Castellaneta-Ginosa

Grottaglie-Sava

Deghi-Manduria

De Cagna Otranto-Maglie

Gallipoli-Matino

Racale-Ugento

Le gare di ritorno si disputeranno, a campi invertiti, domenica 27 settembre

Sugli accoppiamenti incombe l'incognita Sly United. Al momento la squadra non è stata formata e non ha cominciato la preparazione atletica in vista della stagione. La rinuncia a due gare ufficiali comporterebbe in automatico l'esclusione dal campionato che partirebbe, così, con un girone da 13 e uno da 14. La società tranese ha così due settimane di tempo per districare una matassa (con la formazione della squadra o la cessione delle quote) che al momento appare a dir poco ingarbugliata.