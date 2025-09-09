10 Settembre 2025

Coppa Italia Eccellenza, dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

Dante Sebastio 10 Settembre 2025
centered image

Comincia la Coppa Italia di Eccellenza pugliese con un calendario ricco di appuntamenti che saranno trasmessi in diretta e in differita su Antenna Sud e Teleregione.

Le dirette

Le dirette prenderanno il via mercoledì 10 settembre alle 18:30 con la sfida tra UC Bisceglie e Bitonto, trasmessa su Teleregione Color (canale 77) e in streaming su teleregionecolor.com.

Per giovedì 11 settembre doppio appuntamento: alle 15:30 si giocheranno Spinazzola – Bisceglie (Teleregione Color, canale 77) e Taranto – Brindisi (Antenna Sud, canale 14 e streaming su antennasud.com).

Le differite

Per chi non potrà assistere alle gare in diretta, sono previste repliche in differita. Giovedì 11 settembre alle 23:00 sarà trasmessa Taranto-Brindisi su Teleregione Color. Venerdi 12 settembre, Spinazzola-Bisceglie (ore 14:45) e in serata a UC Bisceglie-Bitonto (ore 23:00), entrambe su Teleregione Color e in streaming su teleregionecolor.com.

