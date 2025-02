Coppa Italia Dilettanti: San Cataldo di Bella-Barletta in diretta su Teleregione

Mercoledì 26 febbraio 2025, alle 14:30, andrà in scena la terza gara del triangolare di Coppa Italia Dilettanti, con il San Cataldo di Bella che affronterà il Barletta in un match che promette emozioni e spettacolo.

L’incontro, trasmesso in diretta su Teleregione (Canale 77), si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, che puntano a imporsi in questa competizione dedicata ai club dilettantistici. Da un lato, il San Cataldo di Bella, che cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari. Dall’altro, il Barletta già promosso in Serie D, ma con ambizioni di successo e determinato a strappare un risultato positivo.

Gli appassionati potranno seguire la diretta anche sul sito www.teleregionecolor.com o sintonizzarsi sul Canale 77 per non perdere neanche un minuto dell’azione.

