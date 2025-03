Coppa Italia Dilettanti, in semifinale sarà Barletta-Giulianova

BARLETTA – Semifinale col Giulianova, andata al Puttilli il 19 marzo e ritorno al Rubens Fadini il 26. Il Barletta è nelle ultime quattro in corsa per la Coppa Italia Dilettanti grazie all’1-0 contro lo Sciacca, davanti al pubblico delle grandi occasioni. De Candia sottolinea lo spirito di sacrificio del gruppo biancorosso e guarda dritto verso l’ultimo obiettivo stagionale.

Gioia anche per Lattanzio, match winner contro i siciliani. La rete del capitano biancorosso tiene viva la corsa al triplete: sarebbe il secondo per il Barletta dopo quello del 2022, caccia al bis anche per lo stesso De Candia che vinse tutto con il Casarano nel 2019.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author