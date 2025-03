Coppa Italia Dilettanti, comincia la settimana di Barletta-Giulianova

BARLETTA – La sconfitta casalinga con il Brilla Campi, seppur arrivata con una buona dose di sfortuna per i legni colpiti e le occasioni sprecate, è un messaggio chiaro: il Barletta è concentrato sull’ultimo obiettivo stagionale ancora da conquistare, ovvero la Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì alle 20:30 la semifinale d’andata contro il Giulianova, con i biancorossi che sfruttano il match ininfluente in campionato per fare turnover e garantire minutaggio a chi dovrà affrontare gli abruzzesi.

Con le squalifiche di Giambuzzi e De Gol, De Candia ha optato per il minutaggio di Pinto contro i salentini e il riposo concesso a Montrone e Lobosco. Potrebbero comporre questi tre il pacchetto arretrato del Barletta, senza la regola degli under in Coppa Italia. Una domenica libera anche per Strambelli e Lopez, scelte che il tecnico biancorosso può permettersi grazie al campionato già vinto da quasi un mese.

Discorso diverso per il Giulianova, in piena corsa per la vittoria dell’Eccellenza abruzzese e a +3 sul Castelnuovo secondo. Il successo per 3-1 sul campo della Folgore Delfino Curi Pescara spinge i giallorossi verso il salto di categoria. Adesso la trasferta al Puttilli, dove il Barletta punta a mettere subito in chiaro le cose. Ritorno il 26 marzo al Fadini, con tanti tifosi barlettani in attesa di disposizioni ufficiali sul settore ospiti, ma già pronti ad organizzare l’esodo.

