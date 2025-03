Coppa Italia Dilettanti: Barletta-Giulianova in diretta su Teleregione

Mercoledì 19 marzo 2025, alle 20:30, andrà in scena la semifinale d’andata della Coppa Italia Dilettanti tra Barletta e Giulianova. La partita sarà trasmessa in diretta su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.teleregionecolor.com.

Dopo la promozione in Serie D, la formazione allenata da De Candia, spinta dal sostegno del pubblico, affronterà una sfida importante con l’obiettivo di ipotecare il passaggio alla finale. La gara si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un risultato positivo in vista del ritorno. Il calcio d’inizio fissato per le 20:30.

