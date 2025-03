Coppa Italia Dilettanti, Barletta-Giulianova il 19 marzo alle 20:30

BARLETTA – Ufficiale la comunicazione relativa all’orario di Barletta-Giulianova, semifinale d’andata della Coppa Italia Dilettanti. Il match tra biancorossi e abruzzesi si disputerà mercoledì 19 marzo alle 20:30, come da accordi intercorsi nelle ultime ore tra società e Questure.

Stesso orario previsto per il ritorno del 26 marzo al Rubens Fadini di Giulianova, con la società giallorossa che comunicherà il tutto a stretto giro. Il Barletta, nel frattempo, prepara la vendita dei tagliandi per la sfida in programma la prossima settimana.

