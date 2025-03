Coppa Italia Dilettanti, Barletta: basta Lattanzio, 1-0 allo Sciacca

Dopo l’1-1 dell’andata, il Barletta manda al tappeto lo Sciacca: 1-0 il finale, decide la rete di Lattanzio nella prima frazione.

Parte subito forte il Barletta: al 5’ mancino radente di Lobosco a ridosso del limite dell’area, Keba non si fida e mette in angolo. La gara si inasprisce sin da subito e al “Puttilli” si gioca poco, ma al 29’ i biancorossi passano in vantaggio: punizione corta di Mariani per Bernaola, che lancia per Lattanzio. Il lob di testa del 21 supera Keba per l’1-0. Barletta in controllo. Al 41’ è Giambuzzi a provarci su calcio da fermo, conclusione centrale. Tre minuti più tardi, invece, è Strambelli a non inquadrare il bersaglio più grande sempre su calcio di punizione. Prima frazione in archivio senza ulteriori sussulti, Barletta avanti nel punteggio.

In avvio di ripresa subito due occasioni per la squadra di mister De Candia: prima è Lattanzio a mettere a dura prova Keba dal limite, l’estremo difensore si distende sulla destra ed evita il peggio, poi è Lopez a sciupare in area di rigore dopo un errore della retroguardia neroverde. Lo Sciacca punta la sveglia al 53’, con la punizione di Di Mercurio che mette i brividi a Staropoli. La partita continua a viaggiare a ritmi elevati. Al 54’ Turitto, in equilibrio precario, trova ancora la risposta di Keba. Il Barletta ha spazio e al 77’ è Mariani a guidare la transizione e a pescare Scaringella in verticale. L’ex Fidelis Andria, però, si lascia ipnotizzare dal solito Keba. All’86’ Sciacca a centimetri dal pareggio. Pennellata di Erbini su calcio di punizione e testa di Kari: Staropoli, come può, si oppone e salva il risultato. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale. Al “Puttilli” finisce 1-0: Barletta che stacca il pass per le semifinali. Ci sarà il Giulianova ad attendere Strambelli e compagni.

