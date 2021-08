Coppa Italia | Coda show e il Lecce abbatte il Parma

Il Lecce non sbaglia nulla al Tardini e con tre reti stacca il biglietto del passaggio del turno in Coppa Italia, un successo che porta la firma di Massimo Coda autore di una doppietta l’altra rete dei giallorossi è firmata da Tuia, mentre il momentaneo vantaggio degli emiliani è stato realizzato da Brunetta.

LE FORMAZIONI – Baroni sorprende tutti e getta nella mischia il giovane Helgason dal primo minuto che va a completare il tridente offensivo con Coda e Olivieri, dietro Vera vince il ballottaggio con Gallo. Nel Parma invece Maresca deve fare a meno di Balogh in difesa dove invece trova posto Valenti, solo panchina per l’ultimo arrivato Tutino; tra i pali al posto dell’eterno Buffon invece c’è il suo vice Colombi, come già annunciato alla vigilia dal tecnico dei ducali.

AVVIO INFUOCATO – Il Parma parte a testa bassa prima agli emiliani viene annullato un gol a Brunetta per posizione di fuorigioco, due minuti più tardi la marcatura del centrocampista della squadra di Maresca è regolare: Iacoponi viene lanciato sulla sinistra, Gendrey se lo dimentica, che arriva sul fondo serve Brunetta a rimorchio che anticipa Lucioni e batte Gabriel con il piattone destro. Nemmeno il tempo di riordinarsi in campo che arriva il pareggio dei gallorossi, Juric regala un pallone a Olivieri a centrocampo, l’esterno porta palla fino al limite e poi serve Coda che con il diagonale batte Colombi sul palo più lontano. La partita è bellissima, complice il caldo le squadre sono lunghissime e ne giova lo spettacolo con occasioni da una parte e dall’altra. Il Lecce sfiora il vantaggio in più occasioni. Il Lecce gestisce e al 40′ passa sugli sviluppi del calcio d’angolo sale in cielo Tuia e di testa batte Colombi leggermente in ritardo nell’occasione.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Il Parma ci prova ma il Lecce sembra più quadrato e ordinato soprattutto in mezzo al campo dove arriva sempre prima sulle seconde palle. Baroni mette dentro il nuovo arrivato Strefezza che dai brio alla manovra offensiva, proprio l’italo brasiliano al 66′ spreca una grandissima occasione spedendo il pallone alle stelle da posizione straordinaria, ma dieci minuti più tardi arriva il gol che di fatto chiude la partita: Strefezza da il là alla manovra, serve Vera sulla sinistra che arriva sul fondo serve Coda che controlla e batte Colombi per la terza volta. Nel finale Paganini e Rodriguez potrebbero calare il poker ma le loro conclusioni non sono precise. Il Lecce vince, convince e passa il turno in Coppa Italia.