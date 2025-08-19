19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Michele Emmausso

Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

TABELLINO

CERIGNOLA-VERONA 3-5 dtr (1-1) HIGHLIGHTS

RETI: 55′ Bradaric (H), 90’+1′ Sainz-Maza (C).

SEQUENZA RIGORI: Kastanos gol, Crepella gol, Sarr gol, Russo traversa, Livramento gol, Faggioli parato, Yellu traversa, Sainz-Maza gol, Serdar gol.

CETIGNOLA 352: Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D’Orazio (83′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ Sainz-Maza), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone. Panchina: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Ingrosso, Parlato. All. Maiuri.

VERONA 352: Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini (9′ Bradaric); Fallou, Serdar, Bernede (79′ Yellu), Niasse (63′ Livramento), Frese; Giovane (79′ Kastanos), Mosquera (63′ Sarr). Panchina: Perilli, Magro, Charlys, Slotsager, Harroui, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. All. Zanetti.

Arbitro: Luca Massimi (Termoli). Assistenti: Stefano Galimberti (Seregno), Mattia Regattieri (Finale Emilia).

Ammoniti: Cuppone, Emmausso, Ruggiero, Sainz-Maza (C); Serdar, Frese (V).

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Altamura prova il colpo Eric Lanini

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Cerignola-Verona 3-5 dtr, Maiuri e Sainz-Maza nel post gara

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera CdS, Santoruvo: “Ritardo non sia alibi. Voglio entusiasmo”

19 Agosto 2025 Roberto Chito

Matera CdS, Ragone: “Faremo un campionato importante”

19 Agosto 2025 Roberto Chito

Lecce, anche il Napoli su Krstovic: potrebbe sostituire Lukaku

18 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Brindisi, Fials: “Al Perrino furti senza sosta, Asl e Istituzioni assenti”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lavello, anziano investito sulle strisce pedonali: è in coma

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Altamura prova il colpo Eric Lanini

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello