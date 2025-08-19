Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights

TABELLINO
CERIGNOLA-VERONA 3-5 dtr (1-1) HIGHLIGHTS
RETI: 55′ Bradaric (H), 90’+1′ Sainz-Maza (C).
SEQUENZA RIGORI: Kastanos gol, Crepella gol, Sarr gol, Russo traversa, Livramento gol, Faggioli parato, Yellu traversa, Sainz-Maza gol, Serdar gol.
CETIGNOLA 352: Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; D’Orazio (83′ Spaltro), Coccia (67′ Ruggiero), Cretella, Moreso (78′ Sainz-Maza), Russo; Emmausso (67′ Faggioli), Cuppone. Panchina: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Ingrosso, Parlato. All. Maiuri.
VERONA 352: Montipò; Oyegoke, Nunez, Valentini (9′ Bradaric); Fallou, Serdar, Bernede (79′ Yellu), Niasse (63′ Livramento), Frese; Giovane (79′ Kastanos), Mosquera (63′ Sarr). Panchina: Perilli, Magro, Charlys, Slotsager, Harroui, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. All. Zanetti.
Ammoniti: Cuppone, Emmausso, Ruggiero, Sainz-Maza (C); Serdar, Frese (V).
