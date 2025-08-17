Coppa Italia C, risultati primo turno eliminatorio e qualificate

I risultati delle gare valide per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Le partite sono a eliminazione diretta: in caso di parità al 90′, niente supplementari, ma solo i rigori. In neretto le qualificate al secondo turno eliminatorio.
Benevento-Guidonia 1-0
89′ Lamesta
Campobasso-Casertana 3-0
17′ Bifulco, 21′ Gala, 45′ Gala
Foggia-Siracusa 2-1
21′ rigore Garofalo (F), 57′ Bevilacqua (F), 67′ Contini (S)
Lumezzane-Inter U23 1-2
41′ Malotti (L), 43′ Zuberek (I), 65′ Kamate (I)
Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0
51′ Alfieri, 83′ Eusepi
Torres-Livorno 2-1
9′ Lunghi (T), 40′ Musso (T), 70′ Marchesi (L)
AlbinoLeffe-Pro Vercelli 0-3
19′ Sow, 54′ Rutigliano, 90’+1′ Comi
Arezzo-Bra 2-1
16′ Sinani (B), 31′ Mawuli (A), 41′ Chierico (A)
Arzignano-Triestina 2-1
19′ Vertainen (T), 35′ Nanni (A), 49′ Milillo (A)
Giana Erminio-Atalanta U23 1-4
19′ Cisse (A), 38′ Renda (G), 45′ Panada (A), 67′ Pounga (A), 70′ Vavassori (A)
Giugliano-Pianese 4-1
14′ Nepi (G), 60′ Njambe (G), 77′ Bertini (P), 86′ Balde (G), 90’+1′ Prado (G)
Pergolettese-Renate 1-1 – 1-3 ai rigori
59′ Careccia (P), 65′ Karlsson (R)
Potenza-Cavese 1-0
24′ Anatriello
Il programma di domenica 17 agosto 2025
Juventus Next Gen-Novara
Lecco-Ospitaletto
Virtus Verona-Forlì
Carpi-Trento
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi
Ravenna-Cittadella
Pineto-Ascoli
Latina-Gubbio
Perugia-Pontedera
Salernitana-Sorrento
Picerno-Trapani
Casarano-Team Altamura
Monopoli-Cosenza
Crotone-Catania
