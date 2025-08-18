Coppa Italia C, Picerno-Trapani 4-5 dcr: gli highlights. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Dante Sebastio See author's posts Continue Reading Previous Monopoli-Cosenza 1-0: Colombo e Buscè nel post garaNext Coppa Italia C, Monopoli-Cosenza 1-0: gli highlights potrebbe interessarti anche Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta 18 Agosto 2025 Dante Sebastio Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: gli highlights 18 Agosto 2025 Dante Sebastio Coppa Italia C, Casarano-Altamura 1-0: gli highlights 18 Agosto 2025 Dante Sebastio Coppa Italia C, Monopoli-Cosenza 1-0: gli highlights 18 Agosto 2025 Dante Sebastio Monopoli-Cosenza 1-0: Colombo e Buscè nel post gara 18 Agosto 2025 Dante Sebastio Picerno-Trapani 4-5 dcr, l’analisi dei tecnici De Luca e Aronica 18 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta
Coppa Italia, Milan-Bari 2-0: gli highlights
Coppa Italia C, Casarano-Altamura 1-0: gli highlights
Coppa Italia C, Monopoli-Cosenza 1-0: gli highlights
Monopoli-Cosenza 1-0: Colombo e Buscè nel post gara
Picerno-Trapani 4-5 dcr, l’analisi dei tecnici De Luca e Aronica