Coppa Italia C: Il Rimini strapazza il Trapani e conquista la finale

Al Romeo Neri il Rimini piega 3-0 il Trapani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C (0-0 il risultato d’andata) e trova la prima finale della sua storia. Una gran prestazione degli uomini di Buscè che si impongono nella ripresa grazie alle reti di Cioffi (74′), Malagrida (85′) e Langella (96′), dopo un primo tempo in cui era mancato solo il gol. In finale i biancorossi affronteranno la vincente di Caldiero Terme-Giana Erminio, in programma mercoledì sera.

