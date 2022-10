Crotone-Monopoli, gara valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Lega Pro, si giocherà mercoledì 2 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Ezio Scida”. Il secondo turno eliminatorio prevede una gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, si tireranno i calci di rigore.