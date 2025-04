Coppa Italia, Bologna travolge l’Empoli 3-0 e ipoteca la finale

EMPOLI – Il Bologna mette una seria ipoteca sulla finale di Coppa Italia superando l’Empoli 3-0 nella semifinale d’andata. A segno Orsolini al 23’ e Dallinga con una doppietta, la prima in maglia rossoblù, al 29’ e al 51’, in una gara dominata dalla squadra di Vincenzo Italiano. I toscani non riescono mai a entrare davvero in partita e ora la qualificazione sembra tutta in salita in vista del ritorno, previsto per il 24 aprile allo stadio Dall’Ara. Nel frattempo, occhi puntati sul derby di Milano, che completerà il quadro delle semifinali.

