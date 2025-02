Coppa Italia, Bologna espugna Bergamo e vola in semifinale

Il Bologna supera l’Atalanta per 1-0 nel primo quarto di finale di Coppa Italia e conquista un posto in semifinale, dove affronterà la vincente tra Juventus ed Empoli. A decidere la sfida del Gewiss Stadium è Castro, entrato dalla panchina e protagonista con un colpo di testa vincente su punizione di Lykogiannis a dieci minuti dal termine.

Gli emiliani soffrono a lungo la qualità del gioco atalantino, ma non rinunciano mai a pressare e attaccare, trovando il meritato vantaggio nel finale. Per il Bologna è un traguardo storico: la squadra torna in semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni di assenza.

