Una serata di spettacolo, talento e divertimento quella che si è vissuta presso il ristorante pizzeria Glow a Copertino che ha ospitato l’evento “Il Bellissimo e la Bellissima d’Italia”, organizzato da Roberto Bellè. A presentare la serata Bruno e Luce D’Ambrosio. Ospiti Fabrizio Luceri, Roberta Piro e Francesca De Matteis. Madrine dell’evento Ale Pentassuglia e Bea Alghieri.

In passerella miss, baby miss, lady over e mister che hanno sfilato diversi abiti e costumi in uno scenario stellare. La serata ha visto anche l’esibizione di ballo gruppo Over a cura della Scuola “New Dance Academy” della maestra Barbara Marzo.

Di seguito alcuni scatti della manifestazione: