Scontro tra un’autovettura e un ciclomotore, ad avere la peggio in ragazzo di 17 anni in sella al due ruote trasportato d’urgenza, con codice rosso, al Vito Fazzi di Lecce. Il terribile incidente stradale si è verificato all’ingresso di Copertino, nei pressi di via Vittorio Emanuele III. Per cause ancora tutte da accertare, lo Yamaha condotte dal minorenne è entrato in collisione con una Nissan Micra, condotta da un 75enne anche lui di Copertino, rimasto illeso e sotto shock. Mentre il 17enne, dopo l’impatto, è caduto per terra perdendo i sensi. Indagano i carabinieri.

