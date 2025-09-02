Copertino, Premio Voli di Versi: poesia per cultura e impegno civile

L’arte della poesia in tutte le sue forme per celebrare e promuovere la cultura del dialogo in Salento. È questo il fine del Premio Speciale “Voli di Versi”, che ha fatto ritorno per il terzo anno a Copertino sabato 30 agosto, nel suggestivo scenario del santuario della Madonna della Grottella.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Azione Parallela ha ricevuto il sostegno del Comune di Copertino, della Provincia di Lecce e della presidenza del Consiglio regionale della Puglia.

A ricevere il riconoscimento nove personalità che hanno contribuito a dare lustro al territorio salentino a livello nazionale e internazionale, distinguendosi nei valori sociali di comunità, quali lavoro, cultura e senso civico.

Tra i premiati dell’edizione 2025 anche la giudice penale, scrittrice e promotrice di legalità Maria Francesca Mariano, per la categoria Letteratura e testi teatrali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author